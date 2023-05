Al Politeama di Pavia i bimbi vanno a scuola di abbracci

Pavia, 25 maggio 2023 – Uno spettacolo in occasione della giornata in cui si celebra la Convenzione Onu dei Diritti dell’Infanzia. BambInFestival e la Fondazione Fraschini offrono alla città Abbracci, un’esperienza coinvolgente che con delicatezza e magia porterà i piccoli spettatori dentro a un abbraccio speciale. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito fino esaurimento posti, si terrà alle 16,30 di sabato 27 maggio al cinema Politeama, in corso Cavour 20. La storia racconta di due panda che stanno mettendo su casa, ognuno la propria. Si incontrano, si guardano, si piacciono. Ma come si fa a manifestare il proprio affetto? È necessario andare a una scuola speciale: una scuola d’abbracci. Perché con gli abbracci si possono esprimere tante cose: ci si fa coraggio, si festeggia una vittoria, la gioia di un incontro o la speranza di ritrovarsi quando si va via. E così i due panda imparano a manifestare le proprie emozioni, fino a condividere la più grande di tutte, quella che rende colorato il mondo e fa fiorire anche i bambù. Una riflessione sul potere comunicativo di un gesto semplice come l’abbraccio: nasciamo in un abbraccio, l'abbraccio è ciò che più spesso desideriamo nei momenti di sconforto, quando rivediamo qualcuno dopo molto tempo, quando vogliamo esprimere una gioia incontenibile. È per eccellenza il gesto della condivisione, dell’unione, della tenerezza, del ritorno, della riconciliazione. Un gesto che i bambini cercano e sentono come naturale all'interno del loro orizzonte affettivo, ma che si deve imparare ad ogni nuovo incontro. “BambInFestival è nato il 27 maggio 2010 – ha detto Maria Piccio per il comitato promotore di BambInFestival composto da Csv Lombardia Sud ETS, A Ruota Libera, Amici dei Boschi, Calypso e Giocolarte -, proprio dal desiderio e la volontà delle associazioni del territorio, di dare risalto e importanza alla data in cui l’Italia ha fatto propria la Convenzione Onu dei Diritti dei Bambini, documento fondamentale a cui in tutti questi anni abbiamo continuato ad ispirarci, consapevoli che i diritti dei più piccoli non vanno mai dati per scontati, ma richiedono tutela, presidio e cura costante da parte di tutti”. “Siamo particolarmente felici che quest’anno la ricorrenza possa essere condivisa dalla fondazione teatro Fraschini con Csv – ha aggiunto Francesco Nardelli direttore generale del teatro Fraschini -, offrendo alla cittadinanza uno spettacolo come “Abbracci” della compagnia teatro Telaio, che ben si addice alla giornata, in uno spazio come quello del cine-teatro Politeama che la fondazione vuole vocare proprio al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza”