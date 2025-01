Abbatte parapedoni e palo. Conducente poi fugge a piedi

Ha perso il controllo dell’auto, è salito sul marciapiede e ha abbattuto l’intera fila di parapedoni, finendo la corsa contro un palo della luce. L’automobilista è rimasto illeso, anzi è sceso dalla Mercedes e si è allontanato a piedi, pare insieme a una seconda persona trasportata come passeggero. L’incidente è successo verso le 23 di lunedì al rondò di viale Campari, a fianco della caserma dei vigili del fuoco. L’auto arrivava da via San Paolo.

A quell’ora per fortuna non c’erano pedoni sul marciapiede e l’uscita di strada non ha dunque provocato feriti, lasciando solo i danni, sia all’auto che agli arredi urbani. La Mercedes, modello classe A di colore bianco, è stata posta sotto sequestro per essere sottoposta ad accertamenti. Sta procedendo la polizia locale di Pavia per risalire a chi avesse in uso l’auto al momento dello schianto. Anche senza feriti e quindi senza omissione di soccorso, l’allontanamento dal posto dell’incidente è in ogni caso perseguibile, sia per il risarcimento dei danni provocati che per l’impossibilità di accertare le condizioni del conducente.

S.Z.