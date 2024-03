A Zinasco disabili e autistici al lavoro tra orto e lavandeto

Il progetto “La lavanda di Samarkanda. In ricordo di Gianni“ è stato presentato in diretta a tutta Italia durante la maratona Anffs organizzata per il 66° compleanno. Dopo la pandemia, risultata particolarmente traumatica per i disabili, la cooperativa sociale Sant’Agostino, braccio operativo dell’associazione, ha presentato un innovativo laboratorio ergoterapico dove divertirsi, imparare a fare ma prima di tutto a essere, con se stessi, con gli altri e con la natura. L’idea è di coltivare un lavandeto e un orto dove sentirsi partecipi di uno sviluppo sostenibile

nel rispetto dell’ambiente. Destinatarie, le persone con disturbo dello spettro autistico e persone con disabilità intellettiva o relazionale impegnate a Cascina Rissolina, a Zinasco, seguiti da educatori professionali, volontari e un esperto di agricoltura sociale. In occasione dello speciale compleanno, dopo la maratona in collegamento web con tutte le Anffs, ieri pomeriggio gli ospiti delle strutture Casa Silvana di via Maggi, Casa Adelia di via Genova e Cascina Loghetto di via Mussini hanno festeggiato con merenda e musica.

M.M.