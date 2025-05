A Torre del Gallo ore di sport per i carcerati

Non solo un modo per muoversi, ma anche un’opportunità concreta per riscoprire, attraverso l’attività sportiva, valori positivi come il rispetto delle regole, la collaborazione, l’impegno e la resilienza. Su questi presupposti il progetto “Sport di tutti – carceri”, promosso dal ministero, lo sport diventa strumento per creare, negli istituti penitenziari, momenti di aggregazione e abbattere le barriere. "Il progetto “Attivi per il futuro” è uno dei due finanziati in Lombardia (oltre al carcere di Pavia, quello di Varese) - ha spiegato Maria Elena Rondi di Sogni e Cavalli Aps-Asd - è stato presentato da noi con l’appoggio e la competenza di Angela Scariato di Fisiosport e prevede di svolgere per 18 mesi diverse discipline che vanno dall’atletica leggera alla ginnastica dolce per le persone più anziane, dalla pallacanestro 3x3 al tennis tavolo senza dimenticare calcio balilla e calcio a 7 e la ginnastica pura. Potranno partecipare ai corsi che si svolgeranno prevalentemente in carcere sia i detenuti in semilibertà sia coloro che hanno un regime più restrittivo. Inoltre sarà attivato un percorso formativo, di supporto educativo alla genitorialità e di approccio alla musica". L’iniziativa vuole creare un’alternativa concreta in cui lo sport aiuta i soggetti fragili a riscattarsi e a migliorare la propria salute psico-fisica, permettendo di abbattere il muro della paura e dell’indifferenza che spesso si innalza tra carcere e società. "Ho sempre promosso le attività sportive - ha aggiunto la direttrice del carcere Stefania Musso - non solo perché lo prevede la legge, ma anche perché lo sport crea benessere. È disciplina, consapevolezza di sé, coesione, imparare regole e rispettare dei tempi così una persona si rafforza e diventa migliore". M.M.