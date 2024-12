A scuola e a domicilio. La foto della disabilità del Consorzio Sociale

Nel capoluogo e negli altri 11 comuni del Consorzio sociale pavese sono 908 le domande di assistenza domiciliare, di cui il 41% coinvolge persone con disabilità, 215 gli interventi indiretti tra cui 49 caregiver per minori, 73 per adulti e 86 per anziani e 16 gli interventi diretti come servizi di sollievo e percorsi di vita indipendente. Settantacinque gli interventi totali: 41 a minori, 21 ad adulti e 13 ad anziani.

La fotografia della disabilità ha esigenze molto diverse. Per celebrare la “Giornata internazionale delle persone con disabilità“, in calendario il 3 dicembre, saranno diverse le iniziative che si terranno a Pavia per sottolineare l’importanza dell’inclusione. "Questa giornata ci ricorda quanto sia importante lavorare ogni giorno per costruire una città davvero inclusiva, dove ogni persona possa sentirsi parte attiva della comunità – sottolinea il sindaco Michele Lissia – Pavia s’impegna a garantire risorse e supporto costanti alle persone con disabilità, perché il cambiamento passa dall’ascolto e dalla condivisione". Sul fronte dell’inclusione scolastica, i dati mostrano una realtà complessa ma ben supportata. Sul territorio gli studenti con disabilità sono così distribuiti: 39 bambini nella scuola dell’infanzia, 243 alunni alla primaria, 185 alle medie, 413 ragazzi alle superiori.

L’evento inaugurale si terrà stasera alle 21 nella chiesa di Don Orione, con un concerto di Natale. Domani, due appuntamenti: dalle 10 alle 12 il laboratorio creativo e dalle 15,30 quello musicale. In ambito locale, sono stati attivati 9 progetti di cohousing/housing (7 in continuità e 2 nuove attivazioni), 15 interventi di accompagnamento all’autonomia, inclusi progetti in collaborazione con Ats Alto e Basso Pavese.

"È fondamentale offrire nuove opportunità alle persone con disabilità e alle loro famiglie – spiega l’assessore ai Servizi sociali Francesco Brendolise –Vogliamo garantire sempre maggiore supporto alle persone con disabilità".

Manuela Marziani