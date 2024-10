A Pavia nel 2023 oltre cinquemila le persone aiutate dalla Caritas

"La carità è la misericordia che va in cerca dei più deboli, che si spinge fino alle frontiere più difficili per liberare le persone dalle schiavitù che le opprimono e renderle protagoniste della propria vita". Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana ieri al convegno annuale della Caritas su “Insieme sulla via dei poveri: pellegrini di speranza“ ha offerto un’analisi della povertà. A Pavia nel 2023 sono state 1.076 le persone che si sono presentate al centro di ascolto, 62 le richieste pervenute per il dormitorio, 42 quelle accolte e 4.872 coloro che sono stati aiutati dalla rete cittadina di Caritas e 580 direttamente da Caritas. Sono state poi 50 le richieste di housing sociale, di cui 30 accolte, mentre nel settore giovani sono state 95 le classi coinvolte e 10 i volontari attivi che si affianccano ai 40 voontari adulti attivi. Dieci poi i centri ascolto attivati da Caritas e 23 le parrocchie e le unità pastorali visitate. Nell’incontro don Dante Lampugnani ha presentato la nuova Caritas trasformata in Fondazione per migliorare l’efficienza e l’impatto sulla assistenza. M.M.