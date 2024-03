A Pavia e Landriano il premio Plastic Free

Per il terzo anno il Comune di Pavia ha ricevuto la tartaruga, premio di Plastic Free, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. Il riconoscimento, rappresentato da un trofeo a forma di tartaruga e un diploma, è stato ritirato al teatro Carcano di Milano dall’assessore all’ambiente Massimiliano Koch e dal dirigente Giovanni Biolzi. Tra i requisiti per essere premiati c’è la corretta gestione dei rifiuti urbani, il contrasto agli abbandoni illeciti, l’educazione e la sensibilizzazione dei cittadini nel proprio territorio.

Sono stati 111 complessivamente i Comuni italiani premiati, nove in Lombardia e due in provincia di Pavia: oltre al capoluogo anche Landriano, grazie alle numerose iniziative messe in campo per ridurre l’utilizzo della plastica monouso. Per ottenere il riconoscimento, occorre superare una valutazione basata su 23 punti, che riguardano la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose realizzate dall’ente e la collaborazione con i referenti e i volontari locali di Plastic Free. Nel corso dell’anno a Pavia vengono frequentemente organizzate raccolte di rifiuti e di plastica lungo le rive del fiume e nelle aree verdi.