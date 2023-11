A passeggio in notturna: "Senza paura"

"Non diamo ascolto a chi ci vuole e ci vede solo come vittime impaurite, a chi vuole tenerci a casa, convincendoci che casa è l’unico luogo sicuro. Sappiamo bene che le mura domestiche sono spesso teatro della violenza patriarcale". Per dire basta alla violenza di genere, l’altra sera il gruppo di “Non una di meno“ è sceso in strada per una passeggiata notturna in preparazione della manifestazione che si terrà a Roma il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "Non vogliamo solo subire e reagire di conseguenza – hanno motivato – Vogliamo lottare per la nostra autodeterminazione e partire dalle nostre città per ribadire che le strade sicure le fanno le donne che le attraversano".

M.M.