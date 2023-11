A Ozzero semaforo forma-code: "Va disattivato nelle ore di punta"

Una raccolta di firme per risolvere uno dei problemi più gravosi per chi percorre la statale 494 da e per Milano: il semaforo di Ozzero. L’ha avviata il Pd vigevanese. "L’oggetto è il semaforo della frazione Soria di Ozzero - spiega Arianna Spissu, neo-segretario cittadino del Pd – che provoca disagi importanti al flusso di veicoli che si muove verso Milano in particolare nelle ore di punta". E in questo senso è orientata la richiesta: chiedere al sindaco di Ozzero Guglielmo Villani, di disattivare il semaforo nelle ore di punta, con particolare riferimento alla fascia tra le 7 e le 9, quella che registra il maggior flusso veicolare. In questo modo, è opinione del Pd, si migliorerà la mobilità e con essa la qualità della vita dei pendolari vigevanesi e della Lomellina che si spostano verso la città metropolitana per lavoro o per studio. La petizione si può sottoscrivere online, attraverso la piattaforma Change, e ai gazebo in città. "Chiediamo ai cittadini che condividono questa preoccupazione di unirsi a noi – aggiunge Spissu – sostenendo l’iniziativa". Sul tema, già in tarda primavera, il Pd aveva chiesto un intervento del sindaco Andrea Ceffa ma ad oggi non c’è stato nessun intervento da parte dell’amministrazione. Il semaforo di Ozzero è stato per alcuni mesi spento dopo un incidente: in quella circostanza i tempi di percorrenza da chi era in movimento da Vigevano verso il capoluogo regionale, sono stati di anche 20’ inferiori al solito. Poi però è stato riattivato. "Per tutelare la sicurezza", disse il sindaco.U.Zan.