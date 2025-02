A casa da dieci giorni per le zecche. I liceali tornano in classe

Il portone dello Scientifico di via Mascheroni questa mattina si riaprirà. Torneranno nelle loro classi tutti i 730 studenti del Taramelli, che dal 17 era chiuso per la presenza di zecche. Nel tardo pomeriggio di ieri, concluse le operazioni di bonifica, Ats ha dato il via libera ai ragazzi del triennio che nei giorni scorsi sono stati costretti a seguire le lezioni alla Nave, al Cravino e al Campus della salute, e anche ai più piccoli che sono rimasti a casa.

La dirigente Carmela Lugani ha diffuso una concisa comunicazione per le famiglie: "Il sopralluogo ha dato esito positivo. Tutte le attività didattiche torneranno ad essere effettuate al Taramelli in via Mascheroni 51/53 con l’orario originale". Ats ha fatto sapere di "monitorare quotidianamente la situazione del liceo garantendo interventi costanti. Tutti i lavori strutturali necessari sono stati completati; con la sigillatura del sottotetto e l’installazione di reti per impedire nuove intrusioni di piccioni la problematica dei parassiti è stata debellata. Anche l’ultima verifica di ieri a completamento delle pulizie ha dato garanzia di un ambiente scolastico salubre". Le prime zecche erano state avvistate il 13 febbraio ma sembrava che i parassiti fossero limitati ad alcuni spazi.

Il 17 invece tutto l’istituto era infestato e i ragazzi sono stati rimandati a casa. Rientrati due giorni dopo, le zecche non erano scomparse ed è stato necessario intervenire di nuovo.

M.M.