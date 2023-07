Shopping sotto le stelle: sabato 8 luglio a Pavia torna la Notte dei saldi

Pavia, 1 luglio 2023 – E’ un appuntamento fisso: il primo sabato dopo l’avvio dei saldi estivi, Pavia fa shopping sotto le stelle. La ‘Notte dei saldi’ è prevista per l’8 luglio e prevede la partecipazione delle varie attività economiche della città che vorranno aderire all’iniziativa.

Il periodo dei saldi estivi rappresenta tradizionalmente un momento particolarmente significativo per le attività di commercio, con ricadute positive sul territorio cittadino. L’iniziativa, oltre a costituire un’importante vetrina per tutto il commercio locale, va ad aggiungersi alla serie di provvedimenti adottati dall’amministrazione per favorire e promuovere il reinsediamento degli esercizi di vicinato e le attività artigianali della città.

“Con la Notte dei Saldi – è il commento dell’assessore al Commercio, Roberta Marcone – intendiamo sostenere e rilanciare il commercio e il tessuto imprenditoriale cittadino, sollecitando la partecipazione attiva delle imprese a promuovere la propria attività anche attraverso l’organizzazione di piccoli eventi musicali. Lo scopo è quello di far vivere l’evento affinché l’intera giornata sia caratterizzata da vetrine illuminate e vie animate per attrarre cittadini e turisti”.

Le varie attività commerciali e artigianali che aderiranno all’iniziativa potranno tenere aperta la propria attività in orario serale sino alle ore 24 ed esporre i propri prodotti all'esterno per tutta la giornata, beneficiando di una riduzione del 50% del canone di occupazione del suolo pubblico sull’intera area utilizzata.