Halloween 2024: quattro giorni di divertimento nel parco delle zucche di San Martino Siccomario

San Martino Siccomario (Pavia) – La magia di Halloween arriva a San Martino Siccomario nel pavese. Dal 31 ottobre al 3 novembre dalle 10 alle 18,30 a località La Lanca vi sarà il villaggio delle zucche Pura Vida Farm nel nome di Jack O’Lantern. Il villaggio è il più grande Pumpkin Patch in stile americano del nord Italia con i suoi 35mila metri quadrati di parco.

Quattro giorni di festa tra teschi, fantasmi, maghi e mostri, maghi e streghe con i loro trucchi e spettacoli di magia al mattino e al pomeriggio. Tra le attrattive trattorini a pedali ed elettrici, il pedalò per una gita nel laghetto all'interno della struttura, barchette paddler e animali della fattoria, la Casetta del mais. Un divertimento non solo per i piccoli, ma anche per gli adulti, come da tradizione americana, le famiglie si recano alla ricerca della zucca “perfetta” per Halloween da portare a casa, da decorare o intagliare. Il villaggio rimarrà aperto anche nelle giornate piovose