Semeraro e Viganò, un team monzese al 1° Baja Colline Metallifere

Stagione nuova, nuova la macchina. E pure la squadra. Il pilota Paolo Semeraro e la navigatrice Giuditta Viganò, componenti dell’equipaggio monzese che partecipa al campionato italiano Cross Country, hanno deciso di affrontare l’annata motoristica con diverse novità. Hanno lasciato il team 4x4 Explorer di Cattolica (Rimini) per correre con ITO Motorsport di Monghidoro (Bologna). Il trasloco in un altro team ha comportato anche il cambio di vettura: una Suzuki Gran Vitara di Gruppo T2. Con la vettura giapponese hanno debuttato positivamente a Pordenone all’Italian Baja di Primavera Artugna Race: sesto posto assoluto, alle spalle degli equipaggi più forti e ambiziosi, e con la terza piazza nel Gruppo T2.

Il prossimo appuntamento è il 1° Baja Colline Metallifere, in programma il 15 aprile a Monterotondo Marittimo (Grosseto). Ma il loro calendario prevede anche la partecipazione al 10° Rally Greece Off Road (17 maggio) e al 2° Baja delle Marche (11 novembre). Entrambi dovranno conciliare gli appuntamenti agonistici con i rispettivi impegni di direttori sportivi: Paolo ricopre questo ruolo per l’AC Racing di Brescia e Giuditta per l’MM Motorsport di Dalmine (Bergamo). "La prima gara stagionale - sottolinea Giuditta Viganò - è andata complessivamente bene, considerando anche che eravamo all’esordio con la vettura e con la squadra. Le motivazioni sono alte anche per la prossima gara, il Baja Colline Metallifere".

Gianni Gresio