Rimadesio paga a Monfalcone: "Male in difesa"

Potrebbe pesare tanto nella lotta per il quarto posto la doppia sconfitta stagionale contro Monfalcone per la Rimadesio che anche nel match di ritorno in Friuli si arrende, lasciando 4 punti a una squadra che lotta nella metà bassa della graduatoria. Partita spigolosa mercoledì, condizionata da un metro arbitrale severo (54 falli fischiati in tutto, 31 al 20’), a tratti disordinata che la Rimadesio perde di mano tra il 32’ e il 34’ quando non ha le forze per arginare il break di 14-3 (dal 65-71 al 79-74) dei padroni di casa. Nel mirino di coach Gallazzi i 92 punti subiti). "Atteggiamento totalmente insufficiente a livello difensivo dove non siamo riusciti a dare continuità a quanto fatto nelle ultimissime uscite. Non siamo mai riusciti a togliere ritmo ai nostri avversari. Abbiamo lavorato discretamente male sul pick and roll e non siamo riusciti a rispettare il piano partita" ha detto il coach. Per capire l’impatto della sconfitta bisognerà aspettare il recupero di Virtus Padova contro Vicenza il 3 maggio.

Ro.San.