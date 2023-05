Rimadesio con Livorno col sogno promozione

La testa è già rivolta ai playoff. In palio c’è la serie A2, traguardo abbastanza utopistico per la Rimadesio, comunque di gran prestigio per una squadra che sicuramente non era partita con gli onori del pronostico dopo un drastico ridimensionamento nei costi rispetto la passata stagione, ma che ha saputo partita dopo partita crescere fino a strappare il contesissimo quarto posto del girone A di serie B. Che porta in dote una semifinale contro la Libertas Livorno, dominatrice del girone B, imbattuta in casa e che punta senza mezzi termini alla promozione. Gara-1 e gara-2 si giocano domenica e martedì in Toscana, gara-3 a Desio venerdì prossimo. Poi si vedrà. Intanto contro Orzinuovi coach Gallazzi, come annunciato, oltre a Fumagalli che vedremo il prossimo campionato, ha tenuto precauzionalmente a riposo capitan Mazzoleni e Tornari (in foto, disponibili per Livorno) con tanto minutaggio ai giovani.

"Siamo stati bravi a riprendere la partita e starci dentro nonostante un approccio non adeguato, soft" spiega coach Gallazzi. "Giocare liberi di testa e senza l’assillo del risultato a tutti i costi ci ha giovato. Abbiamo giocato una gara solida sostenuta dalle percentuali al tiro elevate. Molto difficile fare meglio e chiedere di più agli Under sul campo della capolista". Gallazzi torna sui bilanci dopo l’ammissione alla B1 e la possibilità di giocarsi le proprie chance anche per la A2. "La vera forza è stata quella di costruire una squadra intelligente, dove prima si è scelta la persona e poi il giocatore. C’è sempre stato un clima di lavoro super".

Ro.San.