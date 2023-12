Il Renate ha scelto, sarà Alberto Colombo il nuovo mister

RENATE - Alberto Colombo sarà il nuovo allenatore del Renate. La società brianzola ha impiegato poco più di 24 ore ha sciogliere le riserve e trovare il sostituto di Massimo Pavanel, esonerato domenica sera dopo la sconfitta nel giorno dell'Immacolata in casa contro l'Albinoleffe per 2-0.

Una decisione arrivata dopo quasi due mesi dall'ultima vittoria ottenuta sul campo del Vicenza. Lecchese, nato a Cesana Brianza nel 1974, dopo una buona carriera da calciatore (ha giocato anche a Monza e a Como), inizia proprio alle giovanili del Renate la sua ascesa da allenatore. Nel 2013/14, dopo una stagione alla guida della Berretti, viene promosso come capo-allenatore della prima squadra della Pro Patria in serie C2. Diventa poi il "classico" allenatore di categoria lavorando anche in piazze importanti come Reggiana, Vicenza e Pescara, per citarne tre.

A giugno era stato ingaggiato dal Potenza (serie C, girone C) che lo ha sollevato dall'incarico lo scorso 10 ottobre dopo la sconfitta subita per mano dell'Avellino per 4-1. Dopo sette giornate, il Potenza era al decimo posto della classifica, con dieci punti (frutto di tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte). Proprio in queste ore Colombo risolverà il contratto che lo legava al club rossoblù per poi firmare con le pantere.