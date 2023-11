Muggiò sprofonda. Meda in risalita

Destini opposti nel girone A e B per Meda e Muggiò in Eccellenza. I bianconeri (nella foto) si aggiudicano lo scontro diretto salvezza contro la Vergiatese con le reti di Valtulina e Mazzini, salgono a quota 8 fino al terz’ultimo posto e collezionano il terzo risultato utile consecutivo. Per il Muggiò, invece, quarto ko di fila: la squadra di Natobuono a Treviglio ne prende tre e chiude in nove uomini. Ottimo momento della Leon che si affida al solito Bonseri per battere di misura l’Olginatese e rosicchiare due punti sulle prime tre che pareggiano, non vanno bene le cose nel girone B alla Vis Nova ancora battuta in casa 2-0 dalla Offanenghese. Doppio pareggio 1-1 per Base e Ardor rispettivamente con Casteggio e FC Milanese.

Ro.San.