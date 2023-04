Le Rane Rosse superstar, Chiara Tarantino centra l’oro nei 100 stile libero

Medaglia d’oro per Chiara Tarantino che chiude la gara dei 100 stile libero in 54’’40 a Riccione e si aggiudica il titolo italiano con una prova di autorità. Finiscono nel migliore dei modi gli Assoluti primaverili di Nuoto in Romagna per le Rane Rosse. Il team brianzolo conquista il secondo posto femminile e il terzo maschile nella classifica delle società civili. "Un risultato di grande qualità - sottolinea la dirigenza - ottenuto grazie a ben sette podi nonostante alcuni atleti si siano presentati alla manifestazione in condizioni fisiche non perfette". C’è anche la doppietta d’argento di Francesca Pasquino, che strappa il secondo posto nei 100 dorso con 1’01’’02, a un solo decimo dal primo, che le vale anche l’ingresso nella top ten dei migliori tempi italiani, e di Pier Andrea Matteazzi nei 400 misti.

Bronzo invece per Federica Toma nei 50 e 100 dorso e Anna Pirovano nei 200 e 400 misti. Hanno sfiorato la vittoria Gabriele Detti nei 200 stile, Massimiliano Matteazzi nei 200 misti, Alessandro Pinzuti nei 50 rana, Francesca Pasquino nei 50 dorso e Francesca Fangio nei 200 rana tutti al quarto posto. Da segnalare le ottime prove delle staffette 4x100 stile libero maschile (Locchi, Brambillaschi, Caserta e Marchese) e 4x100 mista femminile (Pasquino, Polverini, Borrelli, Di Giacomantonio) che si piazzano al quinto posto alle spalle dei gruppi militari, così come il tempo limite registrato per gli Euro Juniores da Paola Borrelli nei 100 farfalla e l’eccellente prestazione del classe 2007 Matteo Venini (Categoria Ragazzi) nei 200 dorso con 2’02’’49. Bar.Cal.