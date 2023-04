L’Arconatese è troppo forte la Folgore alla fine si arrende Per salvarsi servono 4 punti

È stata una domenica particolare in zona playout di serie D. Nulla da fare per la Folgore Caratese che contro l’Arconatese ha provato a opporre resistenza fino alla fine restando in partita fino al quinto minuto di recupero quando Chessa ha insaccato il definitivo 3-1. Ma, forse, senza attaccanti di ruolo e contro una squadra forte e in lotta per i playoff di più non si poteva fare. Pesa l’espulsione di Barazzetta che rischia di saltare i prossimi due match, decisivi per la salvezza a Varese e col Ponte San Pietro. E a proposito di Varese, il risveglio improvviso dei biancorossi accorcia la classifica, cancella l’ipotesi “forbice” e fa sì che con ogni probabilità si disputeranno entrambi i turni di playout.