La Bcb vuole rialzarsi. A Cassino senza paura

Tre sconfitte nelle ultime quattro gare. Ma come ha lasciato intendere Nazareno Lombardi nella conferenza stampa del post-Montecatini ci sono sconfitte e sconfitte. E quella contro la capolista è stata una diversa rispetto, magari, a quelle rimediate a Piacenza e in casa contro la Pielle Livorno. In vista del match di oggi nel Lazio contro Cassino torna sull’argomento il primo assistente di Lombardi Emanuele Michelone che sintetizza così la settimana che precede la gara di oggi sicuramente delicata visto il momento. "Contro la Fabo abbiamo giocato una gara molto buona e per l’ennesima volta abbiamo dimostrato che in questa stagione possiamo competere contro tutti.

Ce la siamo giocata fino agli ultimi secondi, ci è mancato il guizzo. Ne è comunque derivata una settimana molto positiva per quanto riguarda il clima di squadra e le sensazioni in vista di Cassino sono ottime".

La Virtus sta attraversando un buon momento perché dopo il ko di Desio ha battuto sia Rieti che Crema in trasferta.

Il match, in programma alle 17, sarà disputato a porte chiuse.

Ro.San.