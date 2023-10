In Eccellenza è doppio derby

Sabato sera infuocato per l’Eccellenza brianzola. In programma oggi due derby molto pesanti anche in termini di classifica. Nel girone A c’è davvero tanta attesa per una sorta di classica tra Meda e Base che lo scorso anno valse per un posto nelle finali playoff di Promozione. Vinse la Base a Meda, poi entrambe furono ripescate. Più tardi bianconeri che pagano l’ammissione in categoria praticamente ad agosto con una partenza complicata. Solo un punto per gli uomini di Cairoli in sette partite, meglio va la Base che è stata anche in testa. Appuntamento al “Mino Favini“ di via Icmesa alle 21. Mezz’ora prima (20.30) a Vimercate alla Leon Arena si gioca la sfida tra i padroni di casa e il Muggiò secondo dietro al Mapello. In settimana Joelson, nonostante le voci, ha incassato la fiducia massima del club, ma adesso occorre fare punti.

Ro.San.