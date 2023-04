Il Renate non può sbagliare Ultima chance ad Arzignano

di Roberto Sanvito

Continua il processo di avvicinamento alla sfida di sabato alle 17.30 di Arzignano dove il Renate, in 90 minuti, si gioca la qualificazione ai playoff. Non accedervi sarebbe un peccato anche perché il Renate è rimasto nelle prime undici dalla seconda giornata, uscendoci proprio lo scorso weekend. Intanto la settimana si è aperta con la notizia del prolungamento fino al 2025 di Marcello Possenti (foto) che già quest’anno contro l’AlbinoLeffe era stato premiato per le 100 presenze in maglia Renate. Riconosciuta la sua poliedricità in difesa dove può giocare sia da centrale che da esterno mancino. E Possenti sarà sicuramente degli undici che sabato in Veneto andranno a caccia della vittoria. Vista la situazione, i tre punti sono quasi tassativi. Come si preparano ”finali” del genere? Lo ha spiegato Andrea Dossena anche sulla scorta dei feedback ricevuti dai suoi giocatori nell’ultima gara interna pareggiata con la Virtus Verona. "Un lavoro di intensità, di corsa, di preparazione del motore non serve più. In questo momento è cruciale recuperare le energie per essere al meglio in vista dei 90 minuti di sabato. Ci stiamo concentrando esclusivamente su questi. Dobbiamo prepararci mentalmente molto bene per rimanere dentro la partita anche nei momenti più complicati. Nel secondo tempo, quando sopraggiunge la stanchezza possono arrivare le occasioni più importanti. Quindi non serve la frenesia, ma bisogna essere pronti a cogliere l’attimo".