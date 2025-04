Ciclisti brianzoli protagonisti nelle gare: successi e piazzamenti di rilievo

Bilancio più che lusinghiero per i ciclisti brianzoli nelle ultime gare. Iniziamo da Andrea Pierobon, portacolori del GS Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso, che nella gara unica per Esordienti svoltasi a Gussola, nel Cremonese, si è classificato al secondo posto battuto solo da Lorenzo Iazzi della Madignanese Ciclismo: sesta posizione per il compagno di squadra Lorenzo Navazio. Sempre a Gussola hanno gareggiato anche le Donne Esordienti e Allieve: in bella evidenza le ragazze della Sc Cesano Maderno. Terza posizione per Aurora Cerame, mentre Emma Colombo ha chiuso al decimo posto.

Nel Comasco erano di scena gli Esordienti ad Alzate Brianza nel Trofeo BCC Brianza e Laghi: Andrea Del Bel Belluz (Brugherio Sportiva) ha sfiorato il podio ottenendo la quarta posizione nella volata finale. Tra gli Allievi bella prova di Tommaso Zorzut (Salus Seregno De Rosa) giunto in settima battuta. Infine, per i colori della Giovani Giussanesi da segnalare la bella prestazione di Matteo Piva, sesto al Giro della Castellania.

Dan.Vig.