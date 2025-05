Giro d’Italia, a Cesano Maderno vince il tedesco Denz. Migliaia in festa lungo il circuito cittadino

Cesano Maderno (Monza Brianza) – E’ il tedesco Nico Denz del team Red Bull-Bora-Hansgrohe a tagliare per primo, a braccia alzate, il traguardo di Cesano Maderno, sede d’arrivo della 18esima tappa del Giro d’Italia 2025.

Il 31enne gregario di Primož Roglič, il forte ciclista sloveno che si è ritirato dalla corsa rosa a causa di una caduta proprio alla vigilia delle due tappe lombarde, è andato in fuga a 16 chilometri dal traguardo ed è giunto all’arrivo in solitaria, rifilando oltre un minuto al gruppetto di inseguitori che ha visto l’azzurro Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e il belga Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck) classificarsi rispettivamente secondo e terzo in volata.

Era la prima volta che Cesano Maderno, in provincia di Monza Brianza, ospitava l’arrivo di una tappa del Giro. Nel 1979 era invece stata sede di partenza della cronometro conclusiva che portava a Milano, con un giovane Beppe Saronni in maglia rosa. Stesso discorso nel 2008, cronometro finale da Cesano Maderno a Milano, vinta da Marco Pinotti mentre la classifica generale fu appannaggio del campione spagnolo Alberto Contador.

Tantissimi, oggi, i cittadini, appassionati di ciclismo e semplici curiosi, che si sono riversati lungo le strade di Cesano Maderno, dove era in programma non un semplice arrivo ma un circuito cittadino di 13 chilometri da affrontare due volte. Una grande festa collettiva tra l’altro baciata dal sole, in una delle prime vere giornate calde di questa primavera finora fredda e piovosa.

La tappa odierna si è svolta tutta in territorio lombardo, l’unica di quest’edizione numero 108 del Giro d’Italia. La partenza è avvenuta infatti da Morbegno, in quella Valtellina ieri protagonista con l’arrivo a Bormio del tappone di montagna partito da San Michele all’Adige, poi il gruppo è giunto in provincia di Lecco, lambendo i paesi dell’alto alto lago per dirigersi nella Brianza lecchese e da qui in provincia di Monza.

Il passaggio dei corridori a Bellano, sulla sponda lecchese del lago di Como

Domani la corsa rosa avrà già lasciato la regione, per affrontare la 19esima tappa con partenza da Biella e arrivo a Champoluc. E in Lombardia quest’anno non ci tornerà più, perché la conclusione è in programma a Roma e non a Milano, tradizionale sede d’arrivo dell’ultima tappa.