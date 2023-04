Giovanissimi in rampa di lancio Assalto al circuito di Sovico

Domani va in scena a Sovico la seconda edizione del Trofeo Auto Rivolta per la categoria Giovanissimi (7-12 anni). Alla gara, promossa dal Velo Club Sovico presieduto da Maurizio Canzi, sono attesi 250 partecipanti che a partire dalle 14.15 si confronteranno sul circuito locale (ritrovo alle 13.15 in piazza Riva). Gli onori di casa spetteranno alla formazione organizzatrice che non vede l’ora di cimentarsi nella gara galvanizzata, inoltre, dalla buona prestazione di domenica scorsa a Lissone dove, sotto la guida di Laura Vergani e Andrea Costa Staricco ha conquistato il trofeo riservato alla terza società classificata nella graduatoria di rendimento. La squadra degli Allievi domani sarà impegnata nel Memorial Montanari a Calcinato, in provincia di Brescia.

Dan.Vig.