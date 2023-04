Folgore Caratese “spuntata“ Emergenza contro l’Arconatese

Emergenza (è proprio il caso di dirlo vista l’assenza di vere e proprie alternative) in attacco per mister Melosi che questo pomeriggio contro l’Arconatese non avrà a disposizione l’unica prima punta in rosa Enkel Hyka. Dopo l’infortunio di Pinotti, infatti, non è più arrivato un giocatore d’area e con l’assenza per infortunio del giocatore di origini albanesi, Melosi dovrà letteralmente inventarsi una soluzione diversa. Qualche domenica fa, quando Hyka fu costretto ai box, Melosi optò per Corbo come “falso nueve“ al centro del tridente offensivo, ma non si escludono per oggi altre invenzioni (potrebbe essere il turno di Liberati?).

"Faremo di necessità virtù", dichiara laconicamente il tecnico di Saronno che teme la qualità della formazione avversaria che con 50 punti in classifica è quarta e vuole mettere in cassaforte la qualificazione ai playoff al più presto. Nelle fila dell’Arconatese pesa sicuramente l’assenza a centrocampo di Menegazzo, squalificato. Dirige l’incontro del XXV Aprile (ore 15) il signor Papi di Prato.

Ro.San.