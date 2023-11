Daniele Longoni. Primo successo tra gli juniores

Primo successo da juniores, e nel Ciclocross, per Daniele Longoni. Il giovane corridore di Cesano Maderno, classe 2007, si sblocca con una bella prestazione nel Trofeo comune di Marcaria, quarta prova della Challenge System Cars SlopLine-Memorial Claudia Bonfanti in provincia di Mantova. All’attacco fin dal primo giro, Longoni ha staccato tutti con una prova di forza arrivando in solitaria al traguardo davanti ai veneti Federico Ballatore e Leonardo Schiavo e al compagno di squadra Massimo Savoldini. Al primo anno nella nuova categoria, Longoni sta dimostrato il suo valore nelle gare del fuori strada. Prima d’ora aveva sfiorato il bersaglio a Sirone (2°), era salito sul podio a Ciliverghe di Mazzano (3°) e a Brugherio aveva conquistato il titolo di Campione Lombardo. Applausi anche per la vittoria di Isabel Di Sciuva. La ragazzina del GS Cicli Fiorin si è aggiudicata la gara delle donne esordienti battendo la valtellinese Beatrice Maifrè. Quarta Aurora Colombo davanti a Melanie Bosonin sempre per il team sevesino. Per quanto riguarda la sfida tra gli allievi di primo anno, seconda piazza a Lorenzo Milani e terza a Cesare Castellani, entrambi targati Fiorin.

Danilo Viganò