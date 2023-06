Concorezzese, nuovo allenatore: è Gabriele Raspelli dalla Calvairate

La Concorezzese ha un nuovo allenatore. È la prima decisione presa dal direttore sportivo Glauco Paggetta che come fece a Seveso con Varaldi 12 mesi fa, anche per la sua nuova avventura sportiva in Brianza pesca il tecnico dalla città di Milano e precisamente dalla Calvairate (dove allenerà proprio l’ex Concorezzese e Leon Alberto Motta). La nuova guida dei biancorossi sarà Gabriele Raspelli che, appunto, nella stagione appena conclusa ha portato alla salvezza in Eccellenza con un turno di anticipo i rossoblù. I suoi trascorsi recenti sono alla Rhodense e a Bresso. Quest’anno la Concorezzese ha chiuso al decimo posto il girone B.

Ro.San.