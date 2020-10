Monza, 21 ottobre 2020 - Per la prima vittoria del Monza nel campionato di Serie B c’è ancora da attendere: a Pisa è arrivato il terzo pareggio in tre partite al termine di un match sofferto e complicato, reso ancor più difficile da un giro di tamponi in terra toscana che ha dato, nel pre partita, l’ennesima notizia negativa del periodo brianzolo: dopo una prima negatività ed esami approfonditi soddisfacenti, per il secondo portiere Di Gregorio c’era stato il via libera a partire per la trasferta con la squadra. La nuova positività, seppur debole, ha portato il numero di assenze a 9 e obbligato Brocchi a schierare il terzo portiere.

In un primo tempo sofferto e con il Pisa coraggioso e pericoloso sotto porta, è stata la squadra biancorossa ad andare più vicina al gol: Barillà controlla col destro e conclude di sinistro in controbalzo, Perilli sfiora quel tanto che basta per mandare la palla sulla traversa. In avvio di ripresa la luce del Monza porta il nome di Davide Frattesi: Boateng e Machin illuminano, il giovane centrocampista fulmina il portiere avversario col destro. I padroni di casa non mollano il colpo e attaccano fino a trovare la via del pari. Prima Lisi fa tremare la porta di un immobile Sommariva colpendo il legno, nulla ha poi potuto l’estremo difensore monzese sul destro al volo di Marconi, lasciato colpevolmente libero di concludere.

Una serata difficile e sofferta per la squadra di Brocchi, che a fine ha commentato così: “Peccato perché abbiamo retto fino al 70’, poi ci sono mancate le energie finali per portare a casa la vittoria. Le assenze non devono diventare alibi, abbiamo una squadra forte, dobbiamo giocare, mettere minuti nelle gambe e trovare continuità nei 90 minuti”. La ricerca del bottino pieno è rimandata, per il Monza sabato ci sarà il Chievo all’U-Power Stadium.