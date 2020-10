Monza, 3 ottobre 2020 - Tra la prima vittoria in serie B e il Monza si frappone l’estremo difensore dell’Empoli Alberto Brignoli (quello che fece gol al Milan a Benevento alla prima di Gattuso in pancina) superlativo in almeno tre occasioni. Secondo pareggio a reti bianche per il Monza che dopo lo 0-0 con la Spal non si sblocca nemmeno al “Castellani” nonostante Brocchi utilizzi nell’arco dei 90 minuti tutta la batteria offensiva a disposizione.

I biancorossi operano il loro maggiore sforzo a cavallo dell’intervallo presentandosi almeno cinque volte nell’area toscana. La prima, al 33’, sbaglia Gytkjaer tutto solo a pochi metri dalla porta. Poi sale in cattedra che dice di nota coi piedi a Mota e all’incornata ancora di Gytkjaer. Nella ripresa le prime forze fresche danno ulteriore impeto all’avanzata dei biancorossi. Frattesi spara una sassata col destro ma Brignoli si oppone, Barillà poi si esibisce in una rovesciata dell’area piccola che il portiere toscano (che a fine gara incasserài complimenti da Galliani) neutralizza d’istinto. Nei minuti finali l’esordio di Boateng, ma lo 0-0 non cambia.

EMPOLI-MONZA 0-0



EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic; Ricci (13’ st Haas), Stulac, Bandinelli (25’ st Damiani); Moreo (42’ st Bajrami); La Mantia, Mancuso. A Disp. Provedel, Pratelli, Olivieri, Merola, Fantacci, Zappella, Pirrello, Viti, Parisi. All. Dionisi



MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Paletta, Bellusci, Sampirisi; Armellino (20 st Barillà), Barberis, Colpani (20’ st Frattesi); Machin (33′ st Boateng); Mota (33’ st Finotto); Carvalho, Gytkjaer (29′ st Maric ng). A disp: Di Gregorio, Anastasio, Fossati, D’Errico, Scaglia, Carlos Augusto, Lepore. All. Brocchi



ARBITRO: Di Martino di Teramo



AMMONITI: 48′ Barberis (M); 83′ Stulac (E)