Amatori Giussano, tris di successi

Arriva il tris di successi per il Team LNC Frigerio Viaggi sulle strade del Veronese. Protagonisti della vittoriosa performance Nicola Dal Santo, Giovanni Codenotti e Gianluca Moreni. Sono loro a firmare la tripletta nella due Giorni della Bassona per la categoria cicloamatori abbinata al Trofeo Ai Cigni-Trofeo GO Pressia sulla distanza di 54 chilometri. La formazione di Giussano ha preso il comando delle operazioni nella volata conclusiva a ranghi compatti in cui Moreni ha superato Riccardo Serra (Butty) e Alberto Accordini del GS Ambrosiana Savoia: quarta piazza per Walter Azzolini a completare il trionfo per i colori del sodalizio di Giancarlo Frigerio. Sulla scia di Moreni sono arrivate anche le affermazioni di Codenotti e Del Santo nelle rispettive categorie: quando a Codenotti quest’ultimo ha avuto la meglio nei confronti di Gianluca Liber e Paolo Cavalleri. Ora non resta che attendere i nuovi appuntamenti per continuare a festeggiare.

Dan.Vig.