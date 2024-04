Falsi profumi delle più note griffe in vendita online: maxi sequestro della Guardia di Finanza

Milano, 17 aprile 2024 – Profumi tarocchi con etichette e confezioni perfettamente riprodotte che sul mercato online avrebbe fruttato mezzo milioni di euro. A scoprire la maxi truffa è stata la Guardia di Finanza nell’ambito di una complessa operazione di polizia giudiziaria diretta dalla Procura della Repubblica di Monza. Le Fiamme Gialle hanno scoperto e sequestrato oltre 133.000 articoli contraffatti tra profumi, etichette, tappi e packaging.

L’operazione, condotta dai finanzieri del Gruppo Sesto San Giovanni, ha permesso di individuare, attraverso il monitoraggio di annunci online, diversi utenti che pubblicizzavano e commercializzavano profumi di noti marchi, nazionali ed esteri, di dubbia autenticità e a un prezzo eccessivamente economico rispetto al reale valore di mercato.

L’attività di investigazione che ha riguardato le zone di Seregno (Monza Brianza), Rovellasca (Como) e Argelato (Bologna), si è conclusa con l’individuazione di due opifici utilizzati per l’assemblaggio e lo stoccaggio della merce contraffatta, con il sequestro di circa 55.000 profumi riportanti le griffes di affermati marchi (Guerlain, Gucci, YSL, Chanel, Dior, Creed, Cartier, etc..) e di 79.000 articoli (tappi, etichette e packaging, anch’essi riportanti marchi contraffatti) utilizzati per il confezionamento dei profumi.

I tpersone sono state denunciate per i reati di contraffazione, vendita di prodotti falsificati e ricettazione e nei loro confronti è stato eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di oltre 13 mila euro in contanti.

I prodotti sequestrati, qualora immessi sul mercato, avrebbero generato profitti illeciti per oltre mezzo milione di euro.