Elezioni supplettive, Salvini: “Berlusconi insostituibile ma Galliani è l’uomo giusto”

Monza, 25 settemnbre 2023 – “Nessuno può sostituire Berlusconi. Di Silvio Berlusconi ce n’è uno ma Galliani è l’upomo giusto per la Brianza”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini intervenendo oggi, al teatro Binario 7, all'apertura della campagna elettorale di Adriano Galliani a Monza, dove su corre la battaglia elettorale per il seggio al Senato che fu di Berlusconi. Le elezioni suppletive sono in programma per il 22 e 23 ottobre prossimi.

"Silvio si aspetta una campagna elettorale porta a porta. Il nostro governo porta risultati notevoli. Nei prossimi giorni mettiamo a bilancio 88 milioni per la metrotramvia di Limbiate e stiamo lavorando per le metropolitane di Monza”.

Il ministro ha poi ammonito: “Il risultato non è scontato perché su vota solo on questo collegio. Bisognerà lavorare paese per paese, brianzolo per brianzolo”.

Sette per un posto

Galliani, sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi moderati, dovrà vedersela con altri sei candidati: Marco Cappato (Pd, Movimento 5 Stelle, Azione, Possibile, Più Europa, Radicali Italiani, Verdi e Sinistra Italiana, Libdem, Socialisti e Volt), Lillo Massimiliano Musso, avvocato, segretario nazionale di Forza del Popolo; Domenico Di Modugno (Partito Comunista Italiano), Daniele Giovanardi (Democrazia Sovrana), Giovanna Capelli (Unione Popolare), Cateno De Luca (Sud con Nord).