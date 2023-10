Elezioni suppletive di Monza, Cappato presenta il programma. Su Israele: “Pace non può passare da Hamas”

È un programma politico “per la vita delle persone, per la vita del nostro ecosistema e per la vita della democrazia” quello presentato in 12 punti da Marco Cappato, candidato del centrosinistra e del Movimento 5 stelle alle elezioni suppletive di Monza. Le elezioni si terranno il 22 e 23 ottobre e il vincitore otterrà il seggio al Senato che fu di Silvio Berlusconi.

L’attivista e politico ha presentato la sua visione al Teatro Binario 7 di Monza assicurando di averlo “costruito ascoltando” i cittadini durante 43 “incontri sul territorio”, su cui intende concentrarsi una volta eletto.“Queste elezioni sono l'occasione di portare al cuore della politica istituzionale il mio impegno per i diritti, per l'ambiente, per la partecipazione e la democrazia”, ha spiegato Cappato.

“Non sono qui – ha aggiunto – a promuovere gli interessi di una famiglia o di un partito, mi sono candidato per portare avanti delle battaglie con più forza da dentro il parlamento, un metodo alternativo da chi si presenta per promuovere un logo elettorale o per lealtà di famiglia e partito”.

I primi quattro punti del programma fanno parte del capitolo "per la vita delle persone" che al suo interno include la difesa della sanità territoriale, la libertà di scelta sulla propria vita, di cui Cappato è paladino, il diritto ad accedere al sostegno medico-scientifico per le famiglie che faticano ad avere figli e, infine, un punto sulla sicurezza dei cittadini, da raggiungere attraverso la certezza delle pene e la depenalizzazione dei reati senza vittime, in particolare quelli in materia di stupefacenti.

Per l'ecosistema Cappato propone di "spostare il carico fiscale, lo sviluppo di forme di mobilità più sostenibile, lo stop al consumo di suolo e politiche per favorire una crescita ambientalmente più sostenibile della nostra economia.

nfine, le azioni "per la vita della democrazia" hanno l'obiettivo di rivitalizzare la partecipazione democratica attraverso una migliore cinghia di trasmissione tra elettori e politica, rendendo obbligatoria la discussione delle leggi di iniziativa popolare, eliminando il quorum dai referendum, e creando una piattaforma digitale per la raccolta di firme online. Cappato propone poi l'introduzione di assemblee dei cittadini per discutere importanti temi della società e lo sviluppo di un'intelligenza artificiale pubblica da mettere al servizio della collettività.

Riguardo conflitto esploso nei giorni scorsi tra Israele e la Striscia di Gaza, Cappato ha dichiarato che “di fronte alle atrocità che sono state commesse, sia molto importante avere una risposta il più possibile coesa della comunità internazionale, per la difesa dell'esistenza dello Stato di Israele. L'obiettivo messo nero su bianco da Hamas, è la distruzione dello Stato di Israele”.

"Tutti vogliamo la pace, attraverso la giustizia e la democrazia – ha aggiunto – ma questo non può passare da accordi con un movimento terroristico che fa quello che ha fatto”. “Più sarà forte il sostegno ad Israele in questa fase – ha concluso – meglio sarà possibile un percorso, che non sarà certo breve, che porti alla pace”.