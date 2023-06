Vimercate, nuovo quartier generale di Haier all’Energy Park: l’espansione in Europa passa da qui

Vimercate (Monza) - Il colosso degli elettrodomestici Haier ha inaugurato il nuovo quartier generale europeo all’interno dell’Energy Park di Vimercate, nel Green Building Campus. Presenti alla cerimonia d’inaugurazione della nuova sede si è svolta alla presenza del senior leadership team di Haier Europe, del Console Generale della Cina a Milano Liu Kan, del sindaco di Vimercate Francesco Cereda, e di Alessandro Spada, Alessandro Scarabelli e Gianni Caimi di Assolombarda. Il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha inviato un video messaggio di congratulazioni.

L'ingresso della nuova sede di Haier Europe

Il nuovo quartier generale a Vimercate conferma la centralità dell’Italia nella strategia di crescita di Haier in Europa. Dall’Italia, Haier Europe gestisce direttamente più di 45 filiali commerciali in Europa, Medio Oriente e Africa, per un totale di oltre 10.000 dipendenti.

La nuova sede è stata ideata all’insegna della sostenibilità e dell’elevata efficienza energetica, in un ambiente interamente plastic-free e certificato secondo i più alti standard di gestione dell'energia e delle risorse ambientali. Il nuovo quartier generale di Haier Europe avrà anche un'area dedicata all'esposizione dei prodotti, dove i visitatori potranno scoprire e sperimentare le soluzioni IoT (acronomo di Internet of Things, le tecnologie che permettono di collegare a internet tutti le apparecchiature elettroniche di casa) e la connettività in cucina, in lavanderia e negli scenari domestici.

All’interno degli oltre 2.600 metri quadrati complessivi distribuiti su tre piani, i più di 500 dipendenti di Haier Europe potranno facilmente incontrarsi e interagire in un ambiente connesso e altamente tecnologico, in linea con i pilastri dell’azienda, che promuove una cultura basata sull'imprenditorialità, sull'ecosistema e sulla creatività.

Per quanto riguarda il sito Haier di Brugherio, continuerà a ospitare la fabbrica di lavatrici, il Design Center per l'Europa, il centro ricambi e assistenza tecnica per tutti i mercati e il 100% delle attività e laboratori di ricerca e sviluppo in ambito connettività e l’Internet of Things.

“È con grande entusiasmo che inauguriamo il nostro nuovo Quartier Generale europeo - ha dichiarato Yannick Fierling, ceo di Haier Europe – nato dall'esigenza di creare un ambiente di lavoro intelligente e dinamico, costruito eliminando tutte le barriere e i confini per facilitare la collaborazione tra i vari team e incoraggiare la creatività e la condivisione di idee in un ambiente di lavoro moderno e aperto".

In seguito all'acquisizione del Gruppo Candy-Hoover del 2019, Haier Europe ha raddoppiato il proprio fatturato e raggiunto la quarta posizione nell’industria con una quota di mercato superiore all'8%.