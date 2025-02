RoBee, il robot made in Brianza sfilerà a Cannes: “Questo ci porta nel gotha dell’intelligenza artificiale”

CARATE – L’innovazione tecnologica brianzola nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale protagonista in uno degli eventi internazionali più importanti dedicati all’incontro fra aziende, ricercatori e inventori. Il robot umanoide cognitivo RoBee, sviluppato dall’azienda caratese Oversonic Robotics, sarà al centro dell’apertura ufficiale del Waicf-World AI Cannes Festival 2025, in programma da domani a sabato in Francia, al Palais des Festival&des Congrès di Cannes: sarà la prima volta che un robot umanoide italiano inaugurerà questa prestigiosa manifestazione.

Un riconoscimento importante per la società brianzola fondata nel 2020 e guidata da Fabio Puglia e Paolo Denti, rispettivamente presidente e amministratore delegato dell’impresa. Per la Oversonic l’accoglimento nel gotha delle eccellenze mondiali nell’ambito dell’intelligenza artificiale e della robotica applicate. “L’inaugurazione del World AI Cannes Festival da parte di RoBee è un traguardo importante per la robotica italiana e un segnale forte sulla capacità del nostro Paese di giocare un ruolo da protagonista nell’intelligenza artificiale - sottolineano Denti e Puglia -. In un settore dominato da grandi player internazionali, Oversonic dimostra che esiste una via italiana ed europea all’intelligenza artificiale: una via etica, centrata sull’uomo e orientata a creare un impatto concreto nella società e nell’industria”. “Con RoBee - proseguono - dimostriamo come l’AI possa migliorare l’efficienza industriale e il settore medicale: il nostro obiettivo non è solo sviluppare tecnologie avanzate, ma farlo con un approccio che metta sempre al centro la sicurezza, l’affidabilità e il valore umano”.

RoBee parteciperà al festival in terra francese in entrambe le sue configurazioni, ossia medicale e industriale, per dimostrare la versatilità e il valore di questo tipo di applicazione dell’intelligenza artificiale. Così, domani alle 9 il robot umanoide cognitivo made in Brianza, in versione medicale, parteciperà alla cerimonia ufficiale di apertura del Waicf, col taglio del nastro: RoBee terrà un discorso in francese per introdurre il festival e accogliere i partecipanti.

Subito dopo, alle 10.30, stavolta nella sua configurazione industriale, RoBee sarà coinvolto nell’inaugurazione del PoliCloud Data Center, primo passo di un progetto che punta a sviluppare soluzioni sostenibili per l’alimentazione energetica dell’intelligenza artificiale generativa. L’amministratore delegato di Oversonic, Paolo Denti, prenderà inoltre parte a una tavola rotonda in cui si discuterà dell’impatto dell’intelligenza artificiale e dell’automazione sul mercato del lavoro nei prossimi anni: si parlerà dei principali sviluppi nel campo della robotica applicata e del ruolo dei robot umanoidi nel migliorare sicurezza ed efficienza in contesti industriali e sanitari.