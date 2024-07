Desio, le mille facce del Tittoni Festival: Sanremo rock e cartoni animati

Desio (Monza) – Dalle rock band brianzole che sbarcheranno a Sanremo alla miscela di afro-jazz, funk e hip hop di uno dei gruppi più originali in circolazione. Da una serata tutta dedicata al mondo dei cartoon degli anni Ottanta, Novanta e Duemila a un mini-festival incentrato sulle sonorità new wave di oggi.

Settimana fitta di concerti e di appuntamenti per il Parco Tittoni, da domani al weekend. A scaldare gli animi ci penserà domani sera l’evento Impronta Originale-Verso Sanremo Rock, che dalle 21 proporrà un triplo concerto con band del territorio: a esibirsi saranno i lissonesi Km0 con i loro pezzi progressive rock e, sempre da Lissone, i Too Tiny, che guardano alle sonorità del punk rock californiano anni ‘90. Con loro i desiani FabryGore & The Steam Band, realtà di rock elettronico che guarda da un lato al sound alla Depeche Mode e dall’altro all’estetica steampunk. Tutti e tre i gruppi sono stati selezionati per la 37esima edizione di Sanremo Rock & Trend. Ingresso libero.

Venerdì alla stessa ora si cambierà completamente atmosfere con il concerto dei C’Mon Tigre e la tappa brianzola del loro Habitat Summer Tour: il duo, affiancato da musicisti provenienti da tutto il mondo, intreccia jazz, afro-jazz, le ritmiche dell’hip hop, il funk e la disco anni ‘70, in una contaminazione continua, come emerge dall’ultimo album “Habitat“ uscito pochi mesi fa. Ad aprire lo spettacolo sarà il talentuoso chitarrista e cantautore Sergio Arturo Calonego, mentre dalle 22 saliranno sul palco i C’Mon Tigre. Biglietto d’ingresso 20 euro.

Sabato alle 21 il Tittoni mescolerà nostalgia e colonne sonore che hanno segnato generazioni con l’evento “Cartoon Attack! - La Festa“, tra dj-set, animazione e proiezioni che faranno rivivere la magia dei cartoni animati e delle sigle tv dagli anni ‘80 ai Duemila, per cantare e ballare le colonne sonore di Dragon Ball e Friends, Uomo Tigre e Yu-Gi-Oh!, Ken Shiro e Sailor Moon.

Domenica, infine, ci sarà spazio per bambini e famiglie alle 18.30 nell’area boschetto con lo spettacolo “Superzero Family Show“ a ingresso libero, tra magie, giocoloeria e risate. In contemporanea, dalle 17.30 ci sarà Onde Scure - New Wave Festival, una rassegna dedicata alle sonorità dark wave, post-punk e synth-pop. Ad alternarsi live saranno 5 band e artisti: Leva; Castelli; gli anconetani Soft Scent, i torinesi Estetica Noir e i brianzoli Starcontrol. Biglietto d’ingresso 12 euro.