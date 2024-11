Zaytsev trascinatore. Verona si arrende

Prima vittoria stagionale da tre punti per la Mint Vero Volley Monza, capace di battere con un sorprendente 3-1 la Rana Verona. La squadra brianzola, reduce dallo storico (ma anche molto dispendioso) successo al tie-break all’esordio assoluto in Champions League contro i greci dell’Olympiacos, ma anche dalla brutta sconfitta subita domenica in casa della Sonepar Padova, si è rilanciata tra le mura amiche dell’Opiquad Arena col risultato migliore di una (finora) difficile annata. I ragazzi di coach Massimo Eccheli sono partiti alla grande giocandosela alla pari contro i più quotati avversari. Cachopa ha distribuito bene il gioco e un muro di capitan Thomas Beretta è valso il promettente 27-25. Nel 2° parziale, Keita e compagni hanno reagito mettendo la testa avanti ma i padroni di casa hanno rimontato trascinati da Erik Rohrs e Arthur Szwarc conquistando anche il 2-0. Inevitabile un calo nel 3° set, con gli ospiti che hanno puntualmente riaperti i giochi, ma il 4° si è aperto con un clamoroso 9-0 per il team del Consorzio che a suon di muri (5 dello scatenato Ivan Zaytsev, top scorer dei suoi con 17) ha ipotecato il successo, gestendo poi la situazione.

MINT VERO VOLLEY MONZA-RANA VERONA 3-1 (27-25, 25-22, 18-25, 25-22) Andrea Gussoni