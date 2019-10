Monza, 28 ottobre 2019 - L’X Factor Dome è un alveare. Non va quasi mai a dormire. Il palazzetto dello sport è popolato di tecnici che si muovono sincronizzati in ogni loro movimento, gesto, anche sguardo. Si lavora senza sosta per fare in modo che alle dirette del giovedì sera fili sempre tutto liscio. Ogni momento ha la sua scaletta. E così la prima dell’altra sera. Sky e Freemantle hanno scelto la Candy Arena dopo la chiusura forzata del Ciak di Milano. Oltre 300 persone hanno corso per un mese per arredare il palazzetto monzese. Un lavoro imponente che non è affatto finito.

Perché ad ogni puntata, e all’interno della stessa puntata ad ogni stacco pubblicitario, il palco cambia, si trasforma.Il battesimo del talent show musicale più famoso al mondo ha avuto la benedizione del pubblico. In televisione e degli oltre 1.400 fortunati, arrivati perfino dalla Puglia, che hanno potuto entrare nella Dome monzese di X Factor. E molti altri sono rimasti fuori. Decine di ragazzine che hanno fatto la posta al botteghino nella speranza che qualche ospite disertasse e gli inviti venissero regalati. Non ci sono biglietti in vendita. Gli ingressi sono a estrazione su determinati canali degli sponsor e dei partner della trasmissione. Per accrescere l’adrenalina dell’attesa. Questione di X Factor.