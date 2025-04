Volontari all’opera nell’area cani

Un gruppo di cittadini volontari si è messo a disposizione a Lazzate per prendersi cura dell’area cani comunale di via Padania. Si occuperanno di mantenere e ripristinare al meglio l’area dedicata alla sgambatura per i cani. L’accordo è stato formalizzato attraverso una convenzione che regola l’impegno dei cittadini nei confronti del Comune. Nei giorni scorsi sono state chiuse le buche scavate dai cani e sono state posate delle piastrelle su cui è stata posizionata la panchina rimessa a nuovo. Inoltre, sono state riparate le maniglie dei cancelli ed è stata sistemata la recinzione.