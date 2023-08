Vimercate, partono 11 grandi opere: ecco dove sono i cantieri

Vimercate, 16 agosto 2023 – La città cambia volto, 11 cantieri aperti a Vimercate da qui a ottobre fra grandi opere, sicurezza stradale e ciclabili. Lavori estesi alle frazioni, l’aggiornamento coinvolge tutti. Trasformazione già in corso nella sede della protezione civile che alla fine sarà ampliata. Non solo. Ruspe e operai stanno realizzando il percorso protetto per ciclisti e pedoni che ogni giorno fanno la spola con la stazione di Arcore attraversando Oreno. Dopo anni di attesa arriva la pista per lasciare l’auto in garage. Corollario dell’intervento, ma non meno importante, la revisione della rotonda in via Bernareggi con l’obiettivo di azzerare gli incidenti: un cambio di passo chiesto dai residenti.

Va nella stessa direzione la lotta alle strade groviera con nuovi asfalti su alcune arterie principali: via Trieste, svincolo della bananina sulla Sp 2 Monza-Trezzo; via Rota fra via Trieste e via Ronchi e in via Galbussera, da piazza Marconi al semaforo con via per Trezzo.

I cantieri di settembre

A settembre cominceranno i cantieri più impegnativi: sotto i ferri finiranno lo stabile che in via 25 Aprile ospita il nido ‘Giro giro tondo’ per un restyling completo già aggiudicato, e il Municipio, anche in questo caso commessa assegnata per il recupero delle stanze al piano terra e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

A Palazzo Trotti arriverà anche un ascensore, costo complessivo, 1,3 milioni, dei quali 400mila euro dalla Regione.

Al via in ottobre

Entro ottobre partiranno i lavori di posa dei pannelli fotovoltaici alla scuole Don Milani, progetto vincitore dell’edizione 2022 del Bilancio partecipato, e l’asfaltatura di via Fermi.

Un capitolo a parte riguarda l’illuminazione a led in arrivo in tanti punti dell’abitato: da via Galbussera, a via Trieste e di nuovo in via Monsignor Bernareggi, questa volta nel parcheggio per evitare brutti incontri.

Nel borgo gioiello di Oreno si prepara un’altra attesissima riqualificazione: un nuovo look per il parcheggio di via Santa Caterina-via Rota per il quale sono già stati stanziati 700mila euro per evitare che ogni volta che piove automobilisti e macchine finiscano nel fango, oppure impolverati sotto il sole. Altri 300mila euro saranno investiti per rifare i marciapiedi a Velasca e sistemare via Matteotti.