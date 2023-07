Vimercate, Giro di Vite sulla Movida, Multe fino a 500 Euro

Controlli sulla movida, ma anche prevenzione. Giro di vite a Vimercate sulla vita notturna, da oggi fino al 30 settembre scatta l’ordinanza del sindaco Francesco Cereda per regolare il divertimento.

Arriva così la stretta sugli alcolici, vendita vietata per asporto in bottiglie di vetro dalle 22 alle 7 (ma anche di bevande analcoliche), mentre dalle 2 alle 3 lo stop è assoluto. Per i trasgressori multe fino a 500 euro. Le norme valgono nel perimetro del salotto cittadino e a Oreno. "Le serate sono una risorsa prima di tutto sociale e poi anche economica. Ma come ogni fenomeno va controllato. Continuiamo sulla strada già tracciata nel 2022 con un pacchetto di iniziative che conferma l’impegno per promuovere e ottenere un equilibrio fra la vitalità del centro e delle frazioni con sicurezza, decoro e qualità di vita delle famiglie". La polizia locale fa gli straordinari di sera e sono già cominciate verifiche interforze. Sotto la lente, le zone frequentate dalle compagnie, dove sono in vigore le norme anti-degrado: via Bergamo, via Fornasino, via Burago, via Terraggio Pace, via Marsala, via Garibaldi, via Mazzini, via Pinamonte, via Pinamonte-via Ponti, via Ospedale, via Crocefisso-via Ronchi via Chiesa, via Brianza, via Milano. A Oreno in via Vallicella, via Fermi-via Isonzo, via Madonna-via Santa Caterina, via Scotti, via Piave, via Borromeo.

Bar.Cal.