Villasanta e il dopo Ornago. Corsa a tre sull’ex raffineria

Una poltrona per tre: chi sarà il successore di Luca Ornago, che per dieci anni ha guidato Villasanta? I villasantesi l’8 e il 9 giugno saranno chiamati a scegliere fra tre candidati e tre liste senza simboli di partiti. Anche se Villasanta civica è espressione del centrodestra sostenuta da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega; mentre Cittadini per Villasanta è espressione del centrosinistra con esponenti anche del Pd e del Movimento 5 Stelle.

In campo l’avvocato Gianbattista Pini (Villasanta Civica), l’imprenditore Lorenzo Galli (Cittadini per Villasanta), e la giornalista ed esperta di comunicazione Gaia Carretta (Io scelgo Villasanta). Dovranno vedersela con temi molto scottanti, in primis il futuro della ex Lombarda Petroli che per anni ha tenuto banco non solo nell’aula del Tribunale con la causa tra curatela e Comune, ma anche in consiglio comunale e in paese con diverse posizioni e progetti divisi tra la bonifica e piani per la vendita e il recupero dell’area abbandonata, e quella di una versione green con bonifiche senza la possibilità di interventi edilizi, industriali o commerciali. Su questo tema si gioca la campagna elettorale, oltre a quello del commercio (con i problemi della chiusura di molte attività commerciali), della viabilità, di un rilancio turistico di Villlasanta avvalendosi della fermata ferroviaria Monza-Parco. Gianbattista Pini è partito un anno fa, con la presentazione anche dell’associazione Villasanta Civica nella quale, oltre a professionisti provenienti dal mondo dell’imprenditoria, del volontariato e volti noti nel mondo dello sport locale ci sono anche alcuni esponenti politici. La lista è formata per metà da candidati provenienti dal mondo civico e per l’altra metà da esponenti del mondo politico del centrodestra di Villasanta (i consiglieri di minoranza Antonio Cambiaghi, Massimo Casiraghi, Federico Cilfone, Antonio Ubiali). Lorenzo Galli è l’esponente scelto alle primarie di Cittadini per Villasanta. L’attuale consigliere comunale con delega allo Sport ha vinto battendo l’assessora Laura Varisco. Nella lista ci sono volti che arrivano dal mondo civile villasantese, ma anche esponenti della giunta Ornago (i consiglieri comunali di maggioranza Gianluca Barba, Patrizia Bestetti e Luigi Paolo Pizzaballa, e gli assessori Stefano Lindner e Carlo Alberto Sormani). Gaia Carretta è la candidata per la lista civica Io scelgo Villasanta. Una lista nata in seno all’omonima associazione presente in città da oltre un anno: "Siamo un gruppo di villasantesi che ama immensamente questa città", è il motto del gruppo. Una lista civica con alcuni candidati che hanno già avuto esperienza politica, da posizioni anche molto distanti. Come Sandro Belli ex assessore ai Servizi sociali della giunta Merlo, e il giovane Davyd Andriyesh che all’ultima tornata elettorale di Monza era sceso in campo nella lista Civicamente.