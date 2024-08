Villaggio Giovi, la battaglia dei sensi unici. Modifiche alla viabilità, scoppia la polemica. Brunato: "Mettono in difficoltà i residenti"

Nuovi sensi unici al Villaggio Giovi, per l’opposizione sono incoerenti col Piano generale del traffico urbano e creano disagi ai residenti. In queste settimane sono stati portati a termine alcuni lavori sulla viabilità, finiti nel mirino del capogruppo di Limbiate Solidale, Giancarlo Brunato. "Gli ultimi interventi effettuati nel territorio sud di Limbiate, tra via Marconi, via Corinna Bruni e via Lombardia, e poi il senso unico di via Picozzi sono stati fatti probabilmente non considerando quanto previsto dal Pgtu approvato a novembre 2023", accusa Brunato. "Questi interventi – dice – mettono in difficoltà il traffico in generale, ma anche gli abitanti di un quartiere, il Villaggio Giovi, già preso da molti altri problemi. Ad esempio, con queste modifiche per andare al cimitero si deve fare una lunga gimkana. Sfuggono gli obiettivi e la strategia di tali interventi". I lavori realizzati nelle ultime settimane hanno riguardato l’ampliamento della rotatoria tra via Tolstoj e via Corinna Bruni, con la creazione di nuovi attraversamenti pedonali e la trasformazone dell’ultimo tratto di via Corinna Bruni in senso unico, con l’aggiunta di un percorso ciclopedonale.

Per il sindaco Antonio Romeo le modifiche "sono state introdotte per garantire una maggiore sicurezza per i pedoni e per i ciclisti, creando uno spazio di percorrenza dedicato e protetto". Per via Picozzi, diventata a senso unico, la spiegazione ufficiale è che questo cambiamento ha consentito di creare nuove aree di sosta, ma tra chi abita nel quartiere del Villaggio Giovi già diversi residenti hanno manifestato il loro disappunto, soprattutto attraverso le pagine dei social. La prova del nove si avrà con la ripresa delle attività lavorative e con la riapertura delle scuole, in particolare sull’asse di via Lombardia.

Ga.Bass.