Villa Zari apre alle visite A Bovisio Masciago anche un agronomo

Villa Zari riapre il suo cancello per le visite guidate in occasione di “Appuntamento in giardino”, iniziativa promossa da Apgi, Associazione dei parchi e giardini d’Italia. L’appuntamento è per oggi, con cinque turni di visita della durata di un’ora, alle 10, 11, 15, 16 e 17. I volontari dell’associazione Il baule verde porteranno i visitatori alla scoperta del suo giardino all’inglese e di alcune curiosità botaniche. Sarà presente, oltre a uno dei volontari, anche l’agrotecnico responsabile del parco che potrà rispondere a tutte le domande e curiosità. Dopo il turno delle 17 sarà organizzato un piccolo aperitivo finale. Il ritrovo è davanti al cancello di villa Zari, in corso Italia 8. Prenotazione obbligatoria e info: tel. 366.59.01.468 anche tramite WhatsApp, email [email protected]