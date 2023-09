Viaggio nel pianeta dei libri. Benvenuti al Festival delle Storie

È tutto pronto per la terza edizione del Festival delle Storie, che con un libro vuole aprire le porte a tanti mondi diversi. Dal 23 settembre al 2 dicembre, nelle 34 biblioteche della rete di Brianzabiblioteche verranno ospitati eventi culturali di grande valore artistico e intellettuale. Letture, laboratori, spettacoli, conferenze, visite guidate e molte altre attività interattive avranno come obiettivo quello di riportare questa realtà al centro della vita sociale. "Il festival ha un valore sicuramente brianzolo e magari dall’anno prossimo andrà anche oltre la Brianza monzese – afferma Luca Santambrogio, presidente della Provincia –. Ci sarà anche un collegamento con il carcere". Un’iniziativa importante sottolineata da Cosima Buccoliero, direttore della casa circondariale di Monza: "Grazie per aver inserito la biblioteca del carcere in questo festival. E grazie anche per aver richiesto la collaborazione delle persone detenute". Gli artisti di diverse carceri del milanese esporranno i loro quadri all’interno delle ville brianzole che saranno aperte al pubblico da domani. Il filo conduttore del festival di quest’anno è l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un programma sottoscritto dai Paesi membri dell’ONU per condividere l’impegno a garantire un presente e un futuro migliori: "Affronteremo la sostenibilità sotto il punto di vista sociale, ambientale ed economico – spiega Viviana Guidetti, presidente di Brianzabiblioteche e assessore alle Biblioteche di Monza –. Molto importanti sono i contatti sul territorio. Quest’anno abbiamo veramente tanti interventi che coinvolgono associazioni diverse. Ci sarà una mostra itinerante ed è particolare perché vuole evidenziare l’importanza della biblioteca proprio nel diffondere i valori dell’Agenda 2030".

In occasione del centenario di Italo Calvino è poi prevista una rappresentazione del “Barone Rampante“, il 4 ottobre. Ogni appuntamento è pensato a partire da uno dei 17 obiettivi dell’Agenda e offre l’opportunità di riflettere sulla nostra responsabilità nei confronti del Pianeta e dei suoi abitanti. Rispetto all’anno scorso il numero di eventi è passato da 70 a 90, per tutte le età. Tutti gli incontri sono gratuiti. "Con questa terza edizione il Festival delle storie è diventato un appuntamento fisso di Brianzabiblioteche – afferma Laura Beretta, coordinatrice della rete –. L’obiettivo è di restituire alle biblioteche il loro ruolo, facendole tornare ad essere un punto di riferimento per l’intera collettività. I risultati delle due edizioni precedenti sono positivi. I dati sulla partecipazione e sull’utilizzo dei servizi testimoniano l’importanza del Festival. Un mezzo fondamentale per presentare le biblioteche come centri vitali di cultura".