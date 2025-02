Via Mascagni, scatta il restyling della rotonda: cambia la viabilità

Operai al lavoro e modifiche alla circolazione a due passi da una delle uscite cittadine della Valassina, da qui a metà marzo. Partiranno oggi a Lissone gli interventi di riqualificazione della rotonda di via Mascagni, nella zona del centro sportivo comunale, a ridosso dello svincolo di Lissone centro-Desio sud della statale 36. I lavori sono collegati al progetto di ampliamento del grande magazzino sportivo Decathlon, lì vicino, e riguardano opere stradali di sistemazione della viabilità. Il cantiere sta prendendo avvio in questi giorni e dovrebbe poi proseguire fino al 15 marzo. Sino ad allora, in base a quanto disposto da un’ordinanza emessa dal comando della polizia locale, scatteranno cambiamenti temporanei alla viabilità, con chiusura di corsie e deviazioni del traffico.

Nella prima fase delle operazioni, nelle vicinanze della zona del cantiere, via Mascagni a ridosso dello svincolo diventerà a senso unico alternato. Nella seconda fase la stessa strada vedrà il divieto di transito e il divieto di sosta dalle 8 alle 18 nel tratto fra l’uscita della Valassina e l’incrocio con via Palladio. Stesso provvedimento per il controviale della Valassina, nel tratto fra l’incrocio con via Canonica e lo svincolo della statale 36. Per chi percorrerà via Palladio ci sarà invece l’obbligo di svolta a destra. I nuovi lavori stradali si affiancheranno ad altri che riguardano interventi di asfaltatura: vanno avanti da un paio di settimane le opere di sistemazione del parcheggio della stazione Fs in piazzale Padania, che proseguiranno fino a venerdì 28. Qui il Comune ha previsto una misura particolare, per limitare i disagi ai pendolari che usano la ferrovia e che si sono ritrovati col divieto di sosta su tutta l’area: fino all’1 marzo i titolari di abbonamento per le strisce blu di piazzale Padania potranno parcheggiare nelle zone a pagamento delle vie vicine senza ulteriori costi.

F.L.