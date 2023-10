Versi da recitare, testi da cantare. I poeti, Ed Sheeran e Lucio Battisti

Le sfide poetiche a suon di versi, con gli autori in competizione fra loro. Un omaggio a uno dei cantautori britannici più apprezzati di oggi con un musicista internazionale, i nuovi artisti della scena indipendente italiana e un tributo a Lucio Battisti. Sono i concerti e gli appuntamenti che accenderanno il palco del Tambourine lungo tutta la settimana. Si comincerà già domani sera con l’evento “Poetry Slam - Il torneo“, che aprirà la nuova stagione della poesia al circolo di via Carlo Tenca. Sotto la guida di Davide Passoni gli autori si confronteranno proponendo e leggendo i loro componimenti, sottoponendosi al giudizio degli spettatori. Domani ci sarà la prima selezione, la seconda si terrà il 22 novembre e quindi il 13 dicembre sarà la volta della gran finale.

Il vincitore accederà direttamente alle semifinali regionali organizzate dalla Lips, la Lega italiana poetry slam. Ingresso 3 euro con tessera Arci. Giovedì alle 21.30 si partirà con i concerti: in programma un “Ed Sheeran Tribute“ che avrà per protagonista l’americano Jonny Smokes. Originario di Seattle, ma da diversi anni trapiantato in Olanda, Smokes ricreerà dal vivo uno dei celebri one-man show di Ed Sheeran: utilizzando le chitarre acustiche e i pedali loop, oltre che alcune parti di pianoforte o tastiera, l’artista farà rivivere quell’impasto di pop, folk, soul e r’n’b che caratterizza i brani più belli del cantautore britannico, con grande fedeltà alle sonorità degli album di Sheeran.

Ad aprire lo show sarà Nad Savarino, che suonerà le canzoni della band pop-punk dei Wasei e cover punk in acustico. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Venerdì spazio alle nuove leve del territorio: dalle 21.30 con il mini-festival “Fatti in Brianza“ saranno in azione 5 fra band e cantautori locali. Si potranno ascoltare i pezzi del cantautore Luca Kabir, quelli a cavallo tra hard rock e alternative-rock degli Edgeline, i brani di Staglia e quelli di Stave, fino al rock ruvido e rabbioso degli Icmesa, che si muovono tra alternative e post-grunge. Ingresso libero con tessera Arci. Sabato, infine, sempre alle 21.30 “Omaggio a Battisti: Pollio & Magnelli“, con il duo formato dal cantante e chitarrista Fabrizio Pollio e dal chitarrista Giuseppe Magnelli che ripercorrerà le canzoni più celebri di Lucio Battisti, da “Un’avventura“ a “Sì, viaggiare“, da “Il tempo di morire“ a “Balla Linda“, passando per “Dieci ragazze“, “Fiori rosa, fiori di pesco“ e “La collina dei ciliegi“. Ingresso 5 euro con tessera Arci.