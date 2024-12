Venti auto abbandonate nelle strade di periferia

Si è conclusa, almeno per quest’anno, la particolare “bonifica” messa in atto dal Comune di Desio, attraverso la polizia locale, sul territorio. Rimosso un gran numero di auto abbandonate da anni in varie zone della città, soprattutto quelle più periferiche. Nei giorni scorsi le operazioni hanno riguardato altre due vetture (nella foto) in via Donatello e in via Mulino Arese. Una ventina quelle che sono state rintracciate e rimosse negli ultimi mesi, con operazioni anche piuttosto complesse.

"Le auto abbandonate denotano una poca attenzione al decoro urbano, alla sicurezza e alla possibilità di trovare un parcheggio in città – spiega il vicesindaco, Andrea Villa –. La mappa dei ritrovamenti riguarda alcune vie in particolare e la crisi ha forse contribuito ad accelerare questo problema, molti abbandonano le auto perché non sono più in grado di mantenerle".

In tutti i casi segnalati e scovati sono intervenuti gli agenti del nucleo di polizia stradale e ambientale, i quali hanno effettuato le dovute ricerche sulle banche dati per poter rintracciare gli eventuali proprietari, a cui poi applicare la sanzione amministrativa e imporre la rimozione delle auto. Il lavoro è stato effettuato, ad esempio, nelle vie Cascina Bolagnos, Monte Bianco, Milite Ignoto, Volta, Oslavia, Fratelli Cervi, Podgora, Caduti di Nassyria e piazza Giotto.

Ale.Cri.