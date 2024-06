Venti agenti di rinforzo per la Questura Venti nuovi agenti e assistenti della Polizia di Stato potenzieranno l'organico della Questura di Monza, provenienti da diverse Scuole allievi agenti. Saranno assegnati a varie divisioni per rafforzare i servizi di prevenzione e gestione dell'ordine pubblico. Il questore sottolinea l'importanza di queste risorse per il territorio e la comunità locale.